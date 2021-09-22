А. Армонайте: льгота подоходного налога может вернуть квалифицированных эмигрантов

По словам министра экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте, для возвращения квалифицированных эмигрантов в страну рассматривается возможность применения к ним льгот подоходного налогу с населения.

«Нам нужно думать о стимулах для возвращения уехавших талантов, поэтому для квалифицированных работников, которые не участвовали в литовском рынке труда в течение пяти лет, подоходный налог можно было бы снизить до 8%», — сказала А. Армонайте в презентации подразделения компании Rocket Software.

По ее словам, пока эта идея обсуждается только между партнерами по коалиции и в правительстве, конкретных проектов нет.