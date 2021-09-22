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А. Армонайте: льгота подоходного налога может вернуть квалифицированных эмигрантов

Nuotrauka Ausrine Armonaite/ twitter.com

По словам министра экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте, для возвращения квалифицированных эмигрантов в страну рассматривается возможность применения к ним льгот подоходного налогу с населения. 

«Нам нужно думать о стимулах для возвращения уехавших талантов, поэтому для квалифицированных работников, которые не участвовали в литовском рынке труда в течение пяти лет, подоходный налог можно было бы снизить до 8%», — сказала А. Армонайте в презентации подразделения компании Rocket Software. 

По ее словам, пока эта идея обсуждается только между партнерами по коалиции и в правительстве, конкретных проектов нет. 

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