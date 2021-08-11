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А. Армонайте: мы не отказываемся от планов иметь представительство на Тайване

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Литовский министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте заявила, что Литва не отказывается от планов иметь торговое представительство на Тайване. 

Она заявила об этом после того, как Китай из-за углубляющихся связей Литвы с Тайванем во вторник отозвал для консультаций своего посла в Вильнюсе и призвал Литву отозвать посла в Пекине. 

«Мы стремимся к равноценным отношениям со всеми государствами. Наша экономическая политика и впредь должна стремиться к максимальному разнообразию и диверсификации рынков, которые создадут больше возможностей для литовского бизнеса. Мы будем одним из 67 государств мира со своим торговым представительством на Тайване и не отказываемся от этих планов», — написала в фейсбуке А. Армонайте. 

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МИД Китая заявил, что такое решение вызвано желанием открыть представительство Тайваня в Литве.

МИД Литвы выражает сожаление в связи с таким решением Китая и еще раз подчеркивает, что настроен развивать связи с Тайванем, как и многие другие государства Европейского союза и мира. 

О создании этого представительства отдельно от Китая Тайвань сообщил несколько недель назад, оно должно заработать еще нынешним летом. Литва тоже должна открыть торговое представительство на Тайване. 

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