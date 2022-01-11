А. Армонайте: „небольшой кризис“ с Китаем – возможность нарастить конкурентноспособность

Министр экономики и инноваций заявила, что конфликт с Китаем из-за представительства Тайваня в Вильнюсе означает для Литвы стимул стать одной из самых конкурентоспособных стран в регионе. Кроме того, сообщила Аушрине Армонайте, чтобы стимулировать поиск новых рынков, правительство Литвы удвоит количество коммерческих представительств по всему миру.

«Этот небольшой кризис, в который мы попали из-за того, что Китай решил нас убрать из таможенных систем, для нас должен стать возможностью стать самой конкурентоспособной страной, точно в регионе, но, я надеюсь, и в Евросоюзе», — во вторник заявила в интервью радиостанции LRT министр.

Она отметила, чтобы стать более конкурентоспособной, Литва должна стать более дружелюбной в смысле налоговой системы, возможно, даже подумать об отмене налога на прибыль.

Армонайте подчеркнула, что сейчас следует углублять экономические связи с Тайванем, хотя именно из-за этих отношений Литва столкнулась с резкой реакцией Китая.

«Тайвань — одна из самых прогрессивных экономик в мире, поэтому Литва готовится в Тайпее открыть торговое представительство, мы надеемся, что их инвестиции дойдут до Литвы, а наши экспортеры смогут вывозить товары на новые рынки», — отметила А. Армонайте.

На прошлой неделе представители Тайваня заявил о планах инвестировать в экономику Литвы 200 млн долларов США.

Министр заверила, что иностранные компании не собираются уходить из Литвы из-за давления Китая.

«Таких данных нет. Литва — одна из наиболее оцифрованных стран мира, она не потеряла своей привлекательности, репутация не пострадала», — прокомментировала Армонайте информацию о давлении Китая на немецкий гигант по производству запчастей Continental.

Иностранные СМИ сообщили, что Китай оказывает давление на компанию Continental, чтобы та не использовала свой завод в Литве, сама компания эту информацию не комментирует.

Армонайте также подтвердила, что уже в феврале пострадавший от кризиса бизнес сможет претендовать на финансовую помощь государства. Кроме того, добавила она, уже принято решение об удвоении количества коммерческих представительств по всему миру.

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