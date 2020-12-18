А. Армонайте: помощь бизнесу планируется согласовать с ЕК до праздников

Фото BFL/ Паулюса Пяляцкиса

Поскольку со среды правительство Литвы ужесточает карантинные правила и закрывает большинство магазинов, за исключением торгующих продуктами питания, первые средства помощи бизнесу планируется согласовать с Еврокомиссией до праздников, утверждает министр экономики Литвы Аушрине Армонайте.

В понедельник она обсуждала это по телефону с вице-председателем ЕК Маргрет Вестагер.

«Я попросила помочь согласовать эти меры для бизнеса на высшем политическом уровне как можно быстрее, чтобы не затягивать. (…) Ситуацию мы застали такой, какой застали, нужно согласовать с Еврокомиссией, сейчас это наша основная работа. Я надеюсь, что до праздников согласуем, и тогда сразу же можем объявить возможность для бизнеса претендовать на помощь», – отметила министр.

По ее словам, прежде всего, речь идет о субсидиях и кредитах компаниям, которые лишились 30% оборота, об увеличении средств для этой помощи со 180 млн евро хотя бы до 230 млн евро. Также планируются и другие меры помощи.

«Будут действовать простои, они будут действовать стабильно, и мы сохраним рабочие места. Мы сделаем все, чтобы рабочие места, бизнес не закрывались. Мы понимаем последствия принимаемых нами действий, мы знаем, что определенные экономические последствия могут быть, поэтому мы готовы применить все меры, чтобы их снизить», – отметила А. Армонайте.

По ее словам, также рассматривается и возможность отдельных мер для наиболее пострадавших секторов бизнеса.

«Но над ними мы еще должны отдельно поработать и отдельно согласовать с Еврокомиссей. Сейчас самое важное запустить то, что обещалось, чего ждут бизнес и люди», – пояснила министр.

В воскресенье правительство решило продлить карантин и ввести более строгие правила. Со среды будут закрыты большинство магазинов, за исключением продуктовых и аптек, ограничиваются выход людей из дома без уважительной причины.