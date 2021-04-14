А. Армонайте предлагает узаконить паспорт возможностей

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Чтобы скорее открыть больше закрытых видов деятельности, Министерство экономики и инноваций Литвы предлагает узаконить так называемый паспорт возможностей.

По словам министра Аушрине Армонайте, паспорт будет состоять из трех элементов — прививки от коронавируса, отрицательного теста на коронавирус и иммунитета, приобретенного после перенесенного COVID-19.

«Идет вакцинация приоритетных групп, мы надеемся, что вот-вот перейдем к массовой вакцинации, но пока таких возможностей нет, мы предлагаем, как можно вернуть часть видов деятельности и людей на работу. В этом мог бы помочь паспорт возможностей (…) Это позволит открыть больше мероприятий, спортивных клубов», — сказала во вторник BNS министр.

По ее словам, такая концепция действует сейчас в Дании. Как такой паспорт мог бы действовать в Литве, решений пока нет, это еще должно быть одобрено правительством.

А. Армонайте говорит, что если это предложение будет одобрено, то реализовать его можно было бы в течение нескольких недель. Впоследствии этот паспорт мог бы быть интегрирован в планирующийся Евросоюзом (ЕС) сертификат иммунитета.

Премьер Ингрида Шимоните во вторник сказала радио LRT, что на этой неделе будет обсуждаться, с какого числа и во сколько этапов паспорт возможностей мог бы быть проведен в жизнь.

Сейчас в Литве запрещены все культурные, спортивные мероприятия, ярмарки, фестивали и другие массовые мероприятия в общественных местах, работа ресторанов (за исключением продажи на вынос), клубов и других мест развлечений, казино. Кроме того, не могут работать спортивные клубы, бассейны, театры и кинотеатры.

В торговых центрах не может работать большая часть магазинов или они действуют как места выдачи товаров.