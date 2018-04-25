А. Армонайте: приоритетами Партии свободы будут образование, экономика и права человека

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Партия свободы, формирующая правящую коалицию вместе с консерваторами и Либеральным движением, хотела бы иметь своих представителей в сферах образования, экономики, защиты прав человека, заявил глава этой партии Аушрине Армонайте.

По ее словам, серьезнее об этом можно говорить только с началом переговоров, а пока слишком рано говорить о конкретных постах или их количестве в правительстве.

«Мы говорили об образовании, экономической свободе и проблемах прав человека. Это подразумевает, что Партия свободы хотела бы действовать в этих сферах. Но очень важно согласовать с партнерами по коалиции, с кандидатом в премьеры, а также с президентом, у которого будет собственное твердое слово. Так что говорить сегодня, что мы хотим то или иное министерство, было бы очень безответственно», – заявила она на пресс-конференции.

А. Армонайте подчеркнула, что партия еще подсчитала возможные квоты в Кабмине или на правящих постах в сейме, однако она отметила, что будет стремиться к позиции министра образования и предложит более одного кандидата.

Политик сказала, что амбиции партии в вопросе представителя в сфере образования не расходятся с позициями партнеров по формируемой коалиции, а конкуренция в выборе является здоровой.

Она добавила, что приоритетами партии будет реформирование подготовки учителей с введением программирования в школах.

Между тем, представитель партии Эвелина Добровольская сказала, что Литве уже десятилетие не удается подготовить закон о нацменьшинствах, и она намерена добиваться либо нового правового акта, либо изменениях имеющихся правовых актов, касающихся прав нацменьшинств. Она также сказала, что партия будет стремиться к узаконению оригинального написания фамилий на основной странице документа удостоверения личности.

Партия свободы получила 11 мандатов и участвует в переговорах о формировании правоцентристской коалиции с консерваторами, получившими 50 мандатов, и с Либеральным движением, получивших 13 мандатов в новом сейме.