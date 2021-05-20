А. Армонайте: сайт «паспорта возможнoстей» уже создан, инициатива стартует в понедельник

Фото eimin.lrv.lt

Сайт «паспорта возможностей» уже создан, но он стартует в понедельник, говорит литовский министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.

По ее словам, адрес сайта будет gpasas.lt. Это решение безвозмездно помогла провести в жизнь израильская компания информационных технологий Wix.

«Вы можете зайти на сайт, но сам паспорт, как мы и говорили, будет запущен 24 мая. (…). На сайте нужно будет подтвердить свою личность (…). Вам сразу же выдаст QR-код, вы сможете сохранить его у себя на телефоне, сможете распечатать. Если вы не пользуетесь смартфоном, ваши дети, внуки, другие люди смогут вам распечатать», — сказала А. Армонайте на пресс-конференции.

Фото eimin.lrv.lt

По ее словам, обновлять QR-код нужно будет каждую неделю, всякий раз подключаясь к сайту.

«Почему? Потому, что статус человека быстро меняется, быстро идет вакцинация — кто-то получит вторую дозу вакцины, кто-то — первую, так что пока существует такой технический момент, который нужно иметь в виду», — отметила министр.

Представители бизнеса и различных видов деятельности также с 24 мая смогут проверить на сайте «паспорт возможностей» — после нажатия специальной кнопки «проверить» в телефоне появится специальный сканер, которым можно будет просканировать предъявленный клиентом QR-код.

«Если появляется зеленый цвет — все хорошо, идем дальше, если красный цвет — значит, к сожалению, «паспорт возможностей» не действителен», — сказала А. Армонайте.

Позволяющий пользоваться облегченными условиями карантина «паспорт возможностей» в Литве можно будет получить после полной прививки и перенесенного заболевания COVID-19, его также смогут получить дети до 16 лет.

Документ позволит находиться внутри ресторанов, кафе и других заведений общепита, участвовать в мероприятиях в закрытых помещениях. «Паспорт возможностей» позволит посещать часть мест для проведения досуга. Это бильярдные, боулинг, различные игровые клубы, с этим документов будут разрешены различные виды коллективной деятельности на открытом воздухе. Казино, спортивные клубы, бани, бассейны смогут не ограничивать число посетителей, если будут принимать только лиц с «паспортами возможностей».

В секторе развлечений пока не смогут работать только ночные клубы.

По подсчетам Министерства экономики и инноваций, в начале июня почти 1,5 млн жителей страны смогут пользоваться «паспортом возможностей» без тестирования.