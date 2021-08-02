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А. Билотайте: до конца года в Литве может оказаться 10 тыс. нелегальных мигрантов

Nuotrauka Vidaus reikalų ministerija/ facebook.com

До конца года в Литве может оказаться 10 тысяч нелегальных мигрантов — больше, чем рассчитывали до этой поры, говорит министр внутренних дел Агне Билотайте. 

«Сначала мы рассчитывали, что будет около 8 тыс. человек, прибывающих незаконно в Литву, но теперь мы видим, что до конца года это число может быть у нас заметно больше — до 10 тыс. В следующем году может быть еще 5 тыс.», — сказала министр журналистам в понедельник. 

В понедельник в Училище пограничников (Мядининкай) она обсудила вопросы миграции с еврокомиссаром по внутренним делам Илвой Йоханссон. 

В этом году границу с Литвой из Беларуси перешли почти 4 тысячи нелегальных мигрантов. Это число более чем в 40 раз превышает число мигрантов за весь 2020 год. 

Литва из-за выросшего потока мигрантов объявила экстремальную ситуацию. Должностные лица страны считают, что рост миграции — это организованная акция минского режима против Литвы.

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