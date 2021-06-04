А. Билотайте: есть риски прибытия в Литву белорусов с гуманитарными целями

Она подчеркнула, что граждане соседней страны, бегущие от режима, всегда найдут прибежище в Литве.

Говоря о гуманитарном коридоре, министр имеет в виду облегченные в прошлом году условия для прибытия белорусов в Литву. Такая мера была введена, когда в Беларуси началось жестокое подавление массовых протестов после президентских выборов.

На этой неделе белорусские пограничники заявили, что уехать из страны смогут лишь обладающие правом на постоянное проживание в зарубежном государстве, а получившие временное разрешение не получат возможности покинуть страну. Белорусская оппозиция заявила, что таким образом белорусский режим взял собственных жителей в заложники.

Невзирая на возникающие риски, А. Билотайте заверила, что не планирует останавливать или менять порядок, согласно которому беженцам предоставляются гуманитарные решения на прибытие в Литву.

«Разрешения на прибытие на гуманитарных основаниях выдаются постоянно, не планируется останавливать или менять этот порядок. Пока будет существовать угроза со стороны режима, планируется создавать такие условия, чтобы они могли прибывать в Литву», – сказала министр.

Она отметила, что вопрос помощи белорусам и далее будет подниматься в повестке работы Евросоюза.

«Вопросы, связанные с Беларусью и преследованиями людей, постоянно поднимаются во всех форматах ЕС. Я намерена поднять этот вопрос и на заседании Совета по юстиции и внутренним делам ЕС, который состоится 8 июня, в контексте дискуссии министров ВД ЕС по управлению потоками миграции», – сказала А. Билотайте.

По данным МВД Литвы, с 11 августа прошлого года гражданам Беларуси было выдано 818 гуманитарных разрешений, прибыло 384 человека, прошения об убежище подали 155 человек.

Белорусы прибывают и нелегально

Литовские пограничники в последнее время отмечают рост числа белорусских граждан, нелегально пересекающих литовскую границу.

В среду Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) информировала BNS о том, что с 1 августа прошлого года по конец года нелегально литовско-белорусскую границу пытались пересечь 14 граждан соседней страны.

С начала этого года по конец мая таких граждан Беларуси было выявлено 32.

«Отмечается рост, но это не какие-то особо больше потоки и наплыв», – сказал представитель СОГГЛ по связям с общественностью Гедрюс Мишутис.

Также прибыть в Литву могут лица с национальными визами. С января по май этого года было выдано более 9,6 тыс. национальных виз гражданам Беларуси и почти 2,8 тыс. разрешений на временное жительство в Литве.

В данный момент видом на жительство в Литве обладают 25,6 тыс. белорусских граждан, их них у 22,3 тыс. евро временные разрешения, а оставшиеся – обладают разрешением на постоянное жительство в Литве или карточками члена семьи гражданина ЕС.

В данный момент ограничены и авиарейсы из Беларуси после того, как ЕС закрыл свое воздушное пространство для белорусских самолетов по причине принудительной посадки пассажирского лайнера Ryanair в Минске.

Этим самолетом летел оппозиционный блогер Роман Протасевич и его подруга София Сапега, обучающаяся в Вильнюсе. После посадки в Минске оба они были арестованы.