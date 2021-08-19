А. Билотайте: говорить о приеме мигрантов из Афганистана было бы сложно

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте считает, что говорить о приеме мигрантов из Афганистана было бы сложно, если бы люди из этой страны хлынули в Европу.
«Сейчас ситуация в Литве такая, что мы сами должны решить вопросы, связанные с расселением, потому что похоже, что наша система миграции не была сформирована или предназначена для такого количества нелегальных мигрантов, поэтому сейчас говорить о дополнительных людях было бы сложно», – сказал в четверг министр.
«Даже перед этим мы рассматривали возможность на случай роста потоков разделить ответственность с другими странами», – добавила она.
Так А. Билотайте прокомментировала высказанную председателем Европарламента Давидом Сассоли в Вильнюсе мысль о том, что Европе надо готовиться к волне беженцев из Афганистана, а Еврокомиссии — предпринимать действия, чтобы распределить этих людей равномерно между государствами-членами Европейского союза.
В этом году в Литву через Беларусь прибыло более 4,1 тыс. нелегальных мигрантов.
О вероятной волне беженцев из Афганистана стали говорить после того, как управление этой страной перешло к Талибану.