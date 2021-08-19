А. Билотайте: говорить о приеме мигрантов из Афганистана было бы сложно

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Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте считает, что говорить о приеме мигрантов из Афганистана было бы сложно, если бы люди из этой страны хлынули в Европу.

«Сейчас ситуация в Литве такая, что мы сами должны решить вопросы, связанные с расселением, потому что похоже, что наша система миграции не была сформирована или предназначена для такого количества нелегальных мигрантов, поэтому сейчас говорить о дополнительных людях было бы сложно», – сказал в четверг министр.

«Даже перед этим мы рассматривали возможность на случай роста потоков разделить ответственность с другими странами», – добавила она.