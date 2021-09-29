А. Билотайте: Литва предлагает разрешить разворачивать мигрантов на границе ЕС

Фото vrm.lt

Литва предлагает в миграционные правила Евросоюза внести возможность разворачивать нелегальных мигрантов, если в стране действует экстремальная ситуация, а также утвердить финансирование физического барьера из бюджета ЕС, заявила министр Агне Билотайте.

«Когда объявлена экстремальная ситуация, когда нелегальные мигранты используются как инструмент давления, страны ЕС имеют право принимать такие решения, какие мы сейчас приняли на уровне национального права, т.е. не позволять нелегальное попадание на территорию страны. Это можно сделать только легальными способами — на погранпунктах или в других местах», — разъяснила А. Билотайте.

«Да, эта мера должна быть узаконена, но, хочу подчеркнуть, только на время экстремальной ситуации», — добавила министр о мерах по разворачиванию мигрантов на границе.