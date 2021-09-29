А. Билотайте: Литва предлагает разрешить разворачивать мигрантов на границе ЕС

Литва предлагает в миграционные правила Евросоюза внести возможность разворачивать нелегальных мигрантов, если в стране действует экстремальная ситуация, а также утвердить финансирование физического барьера из бюджета ЕС, заявила министр Агне Билотайте.
«Когда объявлена экстремальная ситуация, когда нелегальные мигранты используются как инструмент давления, страны ЕС имеют право принимать такие решения, какие мы сейчас приняли на уровне национального права, т.е. не позволять нелегальное попадание на территорию страны. Это можно сделать только легальными способами — на погранпунктах или в других местах», — разъяснила А. Билотайте.
«Да, эта мера должна быть узаконена, но, хочу подчеркнуть, только на время экстремальной ситуации», — добавила министр о мерах по разворачиванию мигрантов на границе.
Она полагает, что в правилах ЕС «должно появиться понимание, что физический барьер — это необходимое средство».
«В настоящее время ЕС поддерживает только оборудование системы наблюдения, о физическом барьере не было речи. Одно дело, что физический барьер должен быть обязательным, если он нужен, то необходимо его строить. Второе, он должен финансироваться из европейских фондов, так как это не проблема отдельной страны», — полагает министр.
А. Билотайте заявила, что такие предложения будут представлены в ЕС в октябре.