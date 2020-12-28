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TOP,Новости,Общество

А. Билотайте: мобильность населения снизилась, изменения карантина обсудят в январе

Фото vrm.lrv.lt

Министр внутренних дел Агне Билотайте заявила, что мобильность людей в стране снизилась, однако выводы делать пока рано.

«Более точные прогнозы ожидаются в начале января, когда прояснятся тенденции количества заражений и корреляции между заражениями и применяемыми мерами», — после заседания Правительственной комиссии по экстремальным ситуациям (ПКЭС) в понедельник заявила министр. 

«Мобильность населения значительно снизилась, что радует, что меры, ограничения работают, люди остаются дома. Мы приняли решение оставить в силе действующий сейчас порядок», — добавила она.

Министр также добавила, что такое решение принято на основании информации Министерства здравоохранения, которая показала, что оценивать воздействие применяемых мер еще слишком рано, так как информация не является точной. 

А. Билотайте также подчеркнула, что ситуация в Литве является самой худшей среди стран Европы, поэтому сложно сказать, что ждет в будущем.

«Что касается будущего, что будет дальше, то я думаю, что у нас будет возможность на следующем заседании ПКЭС оценить ситуацию, будут более ясные цифры, более явные тенденции, мы на их основании сможем делать более точные выводы в отношении пути, по которому нам нужно идти, или смягчить, или ужесточить», — отметила министр.

Второй карантин введен в Литве 7 ноября.

Для предотвращения распространения коронавируса в середине декабря до 3 января правительство запретило передвижение между регионами без строгой необходимости.

Массовые проверки автомобилей проходили в выходные и в праздничные дни. 

Полиция призывает путешествующих предоставлять документы, доказывающие право на передвижение. 

Люди могут передвигаться с целью работы, если отправляются к врачу или на похороны. В автомобиле могут ехать не более двух человек, не проживающих вместе, либо лица, проживающие вместе.  

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