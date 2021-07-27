А. Билотайте: МВД Литвы предлагает ввести чрезвычайное положение на границе

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Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что МВД предложило правительству ввести чрезвычайное положение в приграничных самоуправлениях.

«МВД выдвигает предложение оценить по ситуации и возможно объявить чрезвычайное положение», – заявила министр на пресс-конференции во вторник.

По ее словам, министерство выдвинуло такое предложение правительству, и сейчас оно оценивается.

«Следует оценить множество факторов, поскольку это активное вовлечение армии, поэтому МВД не может принять подобно решение в одностороннем порядке», – сказала А. Билотайте.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что в данный момент нет предпосылок, которые бы позволили объявить в стране чрезвычайное положение, кроме того, оно не способствовало бы значительно контролю над вызовами нелегальной миграции.

По его словам, для введения чрезвычайного положения должна быть «угроза конституционному строю», то есть, если службы уже не будут справляться со своими задачами.

По словам министра, введение такого правового режима может «быть оценено как неизбежное, если бы были злословия для этого», но он заверяет, что этого можно избежать, если должностным лицам удастся договориться с населением и перевести мигрантов на предусмотренные территории.

«Я бы не хотел спекулировать на эту тему вообще, потому что предпосылок для введения чрезвычайной ситуации пока нет, а если бы они были, то было бы совсем иное дело, совершенно иные обсуждения (…). Я считаю, что мы можем этого избежать, нужно просто договорится, чтобы уполномоченные правительством ведомства могли совершить те действия, которые должны совершить, а с жителя ми все равно нужно будет договориться в любом случае. При каких условиях – иной вопрос», – сказал BNS во вторник А. Анушаускас.

По его словам, для введения чрезвычайного положения должна быть «угроза конституционному строю», то есть, если службы уже не будут справляться со своими задачами.

По словам А. Анушаускаса, недавно внесенные в правовые акты изменения предоставили немало полномочий службам и армии в рамках действующей сейчас экстремальной ситуации, а армия «предоставляет всестороннюю поддержку» должностным лицам, подчиненным МВД.

«Но с введением чрезвычайного положения мало что изменится, я не знаю, с чем связаны эти иллюзии. Военными территории объявляются в случае вооруженного нападения, тогда действительно меняется ситуация. Но это практически военное положение, а военное положение необходимо в случае военного нападения или крупномасштабного невоенного, но вооруженного нападения», – отметил министр.

По его словам с введением чрезвычайного положения на конкретных территориях могут ограничиваться «права и возможности граждан».

«Я считаю, что чрезвычайное положение не требуется ни в каком виде, поскольку оно не будет помогать контролю над ситуацией» – сказал он.

А. Анушаускас также сообщил о договорённости с командующим армией о том, что для того, чтобы рассеять страхи общественности , «если потребуется армия будет участвовать в охране лагерей, патрулировании, блокировании, чтобы жители чувствовали себя в безопасности». Ожидается, что помощь армии позволит снизить нагрузку на пограничников.

Министр акцентировал, что существенными целями в данный момент является переселение мигрантов с погранзастав и освобождение этих помещений для вновь прибывающих потоков иностранцев, укрепление охраны границы.

По его словам, введение чрезвычайного положения, кроме прочего, обострит ситуацию в свете приближающихся учений российско-белорусских учений «Запад».

Во вторник о возможности введения чрезвычайного положения упомянули глава Комитета по нацбезопасности и обороне сейма Литвы, консерватор Лауринас Касчюнас, лидер парламентской оппозиции, представитель «аграриев» Саулюс Сквярнялис, глава МВД Агне Билотайте.

По словам Л. Касчюнаса, в таком случае контроль над границей переняла бы армия, и проникновение на территорию Литвы было бы невозможным.

С. Сквярнялис говорил о том, что этот режим может быть введен только в определенных местностях, в связи с миграционным кризисом, но для этого требуется согласие всех политических сил и разъяснительная работа с общественностью.

Чрезвычайное положение – это особый правовой режим, который позволяет применять временные ограничения на реализацию прав и свобод физических лиц, может вводиться комендантский час.

Чрезвычайное положение может вводиться, когда по причине сложившейся в стране экстремальной ситуации или кризиса в стране возникает угроза конституционному порядку или общественному спокойствию, а эту угрозу невозможно устранить без использования чрезвычайных мер, предусмотренных в Конституции и законе.