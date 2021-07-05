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А. Билотайте: новый палаточный городок для мигрантов появится на этой неделе

Nuotrauka Gabrielius Landsbergis/ twitter.com

Литовский министр внутренних дел Агне Билотайте говорит, что новый палаточный городок для нелегальных мигрантов появится быстрее, чем за неделю. 

«Он должен быть раньше (чем через неделю — BNS), сейчас еще уточняется место, (его) выбирают по тому, чтобы были определенные моменты, связанные с водой, электричеством, чтобы было проще. Но мы точно не думаем о каких-то очень комфортных условиях», — сказала А. Билотайте на пресс-конференции в понедельник. 

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Министр сказала, что не может назвать точное место городка и число будущих мест в новых палатках, утверждая, что «наши соседи из недружественной страны слушают и на основании этого, возможно, тоже вырабатывают свою стратегию». 

«Но (…) это достигающее тысяч число, он (палаточный городок — BNS) точно будет стоять и будет готов, точно будет обеспечено ограждение, охрана», — сказала А. Билотайте. 

По ее словам, городок будет расположен в отдалении от жилых территорий, в палатках будут гарантированы «базовые жизненные потребности», министерство также осуществляет госзакупки по модульным домам. 

Нелегальная миграция на границе с Беларусью резко возросла в последние месяцы, а в последние дни пограничники фиксируют более чем по сто незаконных пересечений границы в сутки. 

В Литву в этом году уже попало более 1200 нелегальных мигрантов, преимущественно из стран Ближнего Востока. 

Литовские должностные лица говорят, что рост нелегальной миграции — это атака белорусского режима, который мстит Литве. 

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