А. Билотайте: новый палаточный городок для мигрантов появится на этой неделе

Литовский министр внутренних дел Агне Билотайте говорит, что новый палаточный городок для нелегальных мигрантов появится быстрее, чем за неделю.
«Он должен быть раньше (чем через неделю — BNS), сейчас еще уточняется место, (его) выбирают по тому, чтобы были определенные моменты, связанные с водой, электричеством, чтобы было проще. Но мы точно не думаем о каких-то очень комфортных условиях», — сказала А. Билотайте на пресс-конференции в понедельник.
Министр сказала, что не может назвать точное место городка и число будущих мест в новых палатках, утверждая, что «наши соседи из недружественной страны слушают и на основании этого, возможно, тоже вырабатывают свою стратегию».
«Но (…) это достигающее тысяч число, он (палаточный городок — BNS) точно будет стоять и будет готов, точно будет обеспечено ограждение, охрана», — сказала А. Билотайте.
По ее словам, городок будет расположен в отдалении от жилых территорий, в палатках будут гарантированы «базовые жизненные потребности», министерство также осуществляет госзакупки по модульным домам.
Нелегальная миграция на границе с Беларусью резко возросла в последние месяцы, а в последние дни пограничники фиксируют более чем по сто незаконных пересечений границы в сутки.
В Литву в этом году уже попало более 1200 нелегальных мигрантов, преимущественно из стран Ближнего Востока.
Литовские должностные лица говорят, что рост нелегальной миграции — это атака белорусского режима, который мстит Литве.