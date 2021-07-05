А. Билотайте: новый палаточный городок для мигрантов появится на этой неделе

Министр сказала, что не может назвать точное место городка и число будущих мест в новых палатках, утверждая, что «наши соседи из недружественной страны слушают и на основании этого, возможно, тоже вырабатывают свою стратегию».

«Но (…) это достигающее тысяч число, он (палаточный городок — BNS) точно будет стоять и будет готов, точно будет обеспечено ограждение, охрана», — сказала А. Билотайте.

По ее словам, городок будет расположен в отдалении от жилых территорий, в палатках будут гарантированы «базовые жизненные потребности», министерство также осуществляет госзакупки по модульным домам.

Нелегальная миграция на границе с Беларусью резко возросла в последние месяцы, а в последние дни пограничники фиксируют более чем по сто незаконных пересечений границы в сутки.

В Литву в этом году уже попало более 1200 нелегальных мигрантов, преимущественно из стран Ближнего Востока.

Литовские должностные лица говорят, что рост нелегальной миграции — это атака белорусского режима, который мстит Литве.