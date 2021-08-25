А. Билотайте обещает быстрое получение статуса беженцев для помогавших военным афганцев

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте обещает быстрый и слаженный процесс получения убежища для помогавших литовским военным афганских переводчиков и членов их семей.
«Очевидно, что для них будут другие процедуры, потому что высока вероятность того, что для них статус просителя убежища будет обеспечен. Это не лица экономического характера или те, которые используются (Александром — ред.) Лукашенко для оказания давления на Литву», – сказала журналистам в среду А. Билотайте.
«Думаю, что все будет идти слаженно, и Департамент миграции (ДМ) готов обеспечить слаженное проведение всех процедур, чтобы они проходили максимально эффективно», – добавила она.
Глава ДМ Эвелина Гудзинскайте раньше в среду сказала BNS, что статус беженцев афганцы смогут получить примерно в течение месяца.
Литва заботится о том, чтобы забрать из Афганистана помогавшим литовским военным переводчиков и других лиц.
В ночь со вторника на среду в Вильнюс уже доставлено самолетом 14 афганских переводчиков с семьями, в общей сложности 50 человек.
Еще пятьдесят человек прилетели в Литву в среду, остальные должны прибыть в четверг.
Литва осуществляла миссию в Афганистане почти 20 лет – в 2002–2021 годах, там служило около 5000 военных, они участвовали в операции «Несокрушимая свобода» под руководством США, а также осуществляли две основные операции НАТО: Международные силы поддержки безопасности (в 2002–2014 годах) и «Решительная поддержка» (в 2015–2021 годах).
На минувшей неделе в Литву из Афганистана было перемещено шесть граждан этой страны: работавший водителем в представительстве Евросоюза в Кабуле афганец и члены его семьи.