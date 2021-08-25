А. Билотайте обещает быстрое получение статуса беженцев для помогавших военным афганцев

Глава ДМ Эвелина Гудзинскайте раньше в среду сказала BNS, что статус беженцев афганцы смогут получить примерно в течение месяца.

Литва заботится о том, чтобы забрать из Афганистана помогавшим литовским военным переводчиков и других лиц.

В ночь со вторника на среду в Вильнюс уже доставлено самолетом 14 афганских переводчиков с семьями, в общей сложности 50 человек.

Еще пятьдесят человек прилетели в Литву в среду, остальные должны прибыть в четверг.

Литва осуществляла миссию в Афганистане почти 20 лет – в 2002–2021 годах, там служило около 5000 военных, они участвовали в операции «Несокрушимая свобода» под руководством США, а также осуществляли две основные операции НАТО: Международные силы поддержки безопасности (в 2002–2014 годах) и «Решительная поддержка» (в 2015–2021 годах).

На минувшей неделе в Литву из Афганистана было перемещено шесть граждан этой страны: работавший водителем в представительстве Евросоюза в Кабуле афганец и члены его семьи.