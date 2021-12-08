А. Билотайте обсудит в Брюсселе гибридные угрозы и проблемы миграции

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте в среду отправляется в Брюссель, где на заседании Совета по юстиции и внутренним делам Евросоюза будет искать решения по контролю над миграционным кризисом и противостоянию гибридным угрозам.
На встрече, которая состоится 8-9 декабря, также будут обсуждаться изменения в миграционной политике ЕС и усиление защиты внешних границ блока, говорится в заявлении Министерства внутренних дел.
На заседании Совета Билотайте предложит обсудить правовые инструменты кризисного управления, которые будут способствовать усилению защиты границ и совершенствованию системы предоставления убежища. Билотайте будет стремиться привлечь внимание министров ЕС к необходимой финансовой поддержке для обновления оборудования для наблюдения за границей, пограничной инфраструктуры и пограничной техники.
«Литва уже предприняла все необходимые шаги для преодоления миграционного кризиса — теперь нужны решения на международном уровне. Мы ждем предложения Еврокомиссии по Шенгенскому пограничному кодексу. Надеемся, что в нем будут закреплены уже опробованные Литвой меры по защите и предотвращению нарушений на внешних границах», — сказала Билотайте.
В повестке дня Билотайте также двусторонние встречи с комиссаром ЕС по внутренним делам Илвой Йохансон, главой Европейского агентства пограничной и береговой охраны (Frontex) Фабрисом Лежери, министром внутренних дел Словении Алешем Хойсом, и Советом ЕС, министром внутренних дел Франции, которая будет председательствовать в течение следующих шести месяцев, Жеральдом Дарманеном.
В ходе двусторонних встреч Билотайте представит актуальную информацию о ситуации на литовско-белорусской границе, обсудит необходимость укрепления инфраструктуры литовской границы с Беларусью и необходимость создания эффективных правовых инструментов для стран, сталкивающихся с искусственно созданным наплывлом мигрантов.
На встрече с главой Frontex Билотайте обсудит дальнейшее сотрудничество на литовско-белорусской границе и подпишет соглашение о вооружении официальных лиц Frontex. Frontex продолжает свою миссию в Литве, в которой участвуют 63 сотрудника Frontex.
Министр также примет участие в Интернет-форуме, ежегодном мероприятии, организуемом Европейской комиссией, которое объединяет представителей ведомств, агентств, министров внутренних дел и частных компаний ЕС для обсуждения и поиска решений по предотвращению вредоносного контента в Интернете. Министр представит информацию о дезинформационных атаках, которым подверглась Литва на форуме, и будет способствовать выработке единого ответа ЕС на дезинформацию и пропаганду.