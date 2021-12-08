А. Билотайте обсудит в Брюсселе гибридные угрозы и проблемы миграции

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Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте в среду отправляется в Брюссель, где на заседании Совета по юстиции и внутренним делам Евросоюза будет искать решения по контролю над миграционным кризисом и противостоянию гибридным угрозам.

На встрече, которая состоится 8-9 декабря, также будут обсуждаться изменения в миграционной политике ЕС и усиление защиты внешних границ блока, говорится в заявлении Министерства внутренних дел.

На заседании Совета Билотайте предложит обсудить правовые инструменты кризисного управления, которые будут способствовать усилению защиты границ и совершенствованию системы предоставления убежища. Билотайте будет стремиться привлечь внимание министров ЕС к необходимой финансовой поддержке для обновления оборудования для наблюдения за границей, пограничной инфраструктуры и пограничной техники.