А. Билотайте: планируется узаконить ордер защиты от насилия в семье

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В Литве планируется узаконить ордер защиты от насилия в ближайшем окружении, который позволит сразу же разделить насильника и жертву, сообщила министр внутренних дел Агне Билотайте.

«Надеюсь, что в ближайшем времени у нас будет ордер защиты от насилия в ближнем окружении, который в данный момент согласуется с Министерством социальной защиты и труда, и в 2022 году у нас будет этот очень важный инструмент, которые позволит в случаях насилия незамедлительно изолировать насильника от жертвы и в течение 72 часов принять решения», – заявила А. Билотайте в четверг на пресс-конференции в сейме.

Министр также призвала людей, знающих о насилии в ближнем окружении, не быть безразличными и сообщать ведомствам.

«Часто у жертв просто нет возможностей сообщить об этом ни по каким каналам, поэтому я бы хотела попросить всех представителей общества, людей, не быть безразличными, если в вашем окружении, на вашем рабочем месте, в вашей родне могут быть такие события. Давайте не будем безразличными и будем сообщать об этом нашим органам», – сказала министр.

На пресс-конференции она также напомнила знак, используемый международными организациями, которым испытывающие насилие люди сообщают о требующейся им помощи: поднимается рука, сначала загибается большой палец, а потом все пальцы сжимаются в кулак.

Министр также сказала, что в самом начале карантина отмечался рост насилия в ближнем окружении, а также менялась картина насилия.

«Насильники чаще всего находились под воздействием длительного пьянства, выросшие дети и внуки проявляют насилие по отношению к своим родителям и дедушкам с бабушками, чаще совершают насильственные действия пожилые женщины и подростки, а также лица с психическими проблемами», – сказала А. Билотайте.

По ее словам, от насилия чаще всего страдают женщины работоспособного возраста, однако также растет и число насилия над мужчинами.

По данным Департамента полиции, преступления, связанные насилием в ближайшем окружении, в прошлом году составили 16,8% всех регистрируемых преступлений, а год до этого они составляли 16,2%.

От насилия в ближнем окружении пострадали в прошлом году 7332 жителя, 62% из них были городские жители. 80% пострадавших были женщинами, из них 79,5% пострадали от интимного партнера.

Полиция отмечает, что значительный рост случаев насилия в ближнем окружении отмечался во время первого карантина весной прошлого года, а во время второго карантина ситуация стабилизировалась.