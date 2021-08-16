А. Билотайте просит президента инициировать поправки в законы ЕС о миграции

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте обратилась к президенту Гитанасу Науседе с просьбой на ближайшем Совете глав Евросоюза (ЕС) поднять вопрос о необходимости внесения изменений в правовые акты ЕС, связанные с нелегальной миграцией.
МВД в понедельник сообщило, что правовые акты ЕС в сфере охраны госграницы, миграции и убежища должны создавать условия для эффективного реагирования на нелегальную миграцию во время гибридной войны не только для Литвы, но и для других стран ЕС.
«Режим соседней Беларуси использует мигрантов как орудие для достижения своих политических целей. Это организованная деятельность, цель которой — нанести вред, поэтому ответ ЕС должен быть решительным, а правовые акты ЕС — должны отражать новую реальность и ясно регламентировать действия страны ЕС по предотвращение злоупотреблений со стороны третьих стран», — подчеркнула А, Билотайте.
«Это вопрос должен обсуждать на высшем уровне, поэтому я прошу президента поднять его на Совете глав ЕС», — завила министр.
А. Билотайте полагает, что внесение изменений в законодательные акты на национальном уровне не только помогло Литве стабилизировать ситуацию, остановить потоки мигрантов, но и обеспечило выполнение международных обязательство, так как были созданы условия для подачи прошений об убежище в пунктах погранконтроля и в транзитных зонах, а также в посольствах и консульствах Литвы.
Вопрос о адекватности правовых актов ЕС, которые регламентируют управление системами миграции и убежища, в случае гибридной войны министр намерена поднять во время видеовстречи министров внутренних дел ЕС.
В этом году литовско-белорусскую границу нелегально пересекли 4122 мигранта. После стабилизации положения в Литве и приостановки потока нелегально пересекающих границу людей, количество нелегальных мигрантов увеличилось в Латвии, там объявлена экстремальная ситуация, а также — в Польше.