А. Билотайте просит президента инициировать поправки в законы ЕС о миграции

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте обратилась к президенту Гитанасу Науседе с просьбой на ближайшем Совете глав Евросоюза (ЕС) поднять вопрос о необходимости внесения изменений в правовые акты ЕС, связанные с нелегальной миграцией.

МВД в понедельник сообщило, что правовые акты ЕС в сфере охраны госграницы, миграции и убежища должны создавать условия для эффективного реагирования на нелегальную миграцию во время гибридной войны не только для Литвы, но и для других стран ЕС.

«Режим соседней Беларуси использует мигрантов как орудие для достижения своих политических целей. Это организованная деятельность, цель которой — нанести вред, поэтому ответ ЕС должен быть решительным, а правовые акты ЕС — должны отражать новую реальность и ясно регламентировать действия страны ЕС по предотвращение злоупотреблений со стороны третьих стран», — подчеркнула А, Билотайте.