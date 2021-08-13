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А. Билотайте: ситуация на границе с Беларусью стабилизировалась

Фото vrm.lt

Ситуация на границе с Беларусью стабилизировалась, результаты появились после решения не пускать мигрантов в Литву, заявила министр внутренних дел Агне Билотайте.

«Эта неделя показывает, что ситуация стабилизировалась, но мы не можем расслабляться и должны быть готовы к разным сценариям. Но я должна сказать, что это решение, которое было принято 2 августа, действительно дало результаты», — на пресс-конференции заявила министр.

Она сообщила, что за неделю в Литву пропустили 200 нелегальных мигрантов, а со 2 августа каких было 1340, однако министр обратила внимание, что часть их — те же самые люди.

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„44 человека были допущены на территорию Литвы из-за гуманитарных причин», — добавила министр.

Министр указала охраняющим границу ведомствам, чтобы пропуск людей велся только на пунктах погранконтроля.

В других местах мигранты на территорию не будут пропускаться, их будут направлять в пункты погранконтроля.

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