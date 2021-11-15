А. Билотайте: ситуация на границе стабильная, однако мигрантов становится больше

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Ситуация на литовско-белорусской границе стабильна, однако мигрантов, пытающихся попасть в Литву, становится больше, говорит министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

«Сейчас ситуация на белорусско-литовской границе стабильная, инцидентов не зафиксировано, нашим должностным лицам не приходилось применять ни специальные средства, ни специальные действия», – сказала министр журналистам в понедельник.

И все же, по ее словам, мигрантов, пытающихся незаконно попасть в Литву, становится больше.

«Мы наблюдаем определенные тенденции – число нелегальных мигрантов растет, сейчас средний показатель за сутки составляет около 130. По сравнению с прошлой неделей, перед введением чрезвычайного положения (ЧП) , это число значительно больше», – сказала А. Билотайте.

«Мы также считаем, что группы нелегальных мигрантов стали куда более многочисленными, они достигают 80 человек. Случаются попытки попасть в Литву в других местах, в данном случае – через заставу им. Гинтараса Жагуниса», – добавила она.

Застава им. Г. Жагуниса отвечает за участок границы на так называемой Девенишкской петле. По словам министра, здесь наблюдаются активные действия белорусских должностных лиц, выталкивающих мигрантов в Литву.

Министр также подчеркнула, что всем разворачиваемым мигрантам пограничники дают гуманитарные пакеты.

По ее словам, минский режим может реагировать на обсуждение в Евросоюзе дополнительных санкций, однако литовские должностные лица готовы к разным сценариям.

В этом году в Литву незаконно попало более 4,2 тыс. нелегальных мигрантов.

Литва и другие страны Запада считают, что организованным наплывом мигрантов Беларусь мстит за уже введенные санкции, связанные с расправой с оппозицией, и называет это гибридной атакой минского режима.

На минувшей неделе на границе с Беларусью введено ЧП.