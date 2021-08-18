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А. Билотайте: в Беларуси есть съемочная площадка, где снимают лживые новости

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Министр внутренних дел Агне Билотайте заявила, что в Беларуси есть съемочная площадка, где снимают лживые происшествия, которые якобы случились на границе с Литвой.

«Мы располагаем информацией, что даже есть искусственная съемочная площадка, где имитируется граница, и просто так снимаются определенные истории, чтобы затем вводить в заблуждение международные организации и распространять в лживые новости», — заявила А. Билотайте.

Так она отреагировала на усиливающийся поток дезинформации из Беларуси.

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Министр подчеркнула, что Литва сталкивается с гибридной атакой, а минский режим для этого использует различные средства.

В среду Служба охраны госграницы Литвы разместила в фейсбуке видеоролик.

«Подготовленные белорусскими пограничниками четверо мигрантов-провокаторов входят на территорию Литвы, однако никуда не спешат. Выясняется, что они ждут литовских пограничников, которые вскоре появляются. Провокаторы возвращаются на территорию Беларуси, и здесь начинается спектакль», — комментирует ролик СОГГ.

«Снимаемые белорусскими пограничниками «пострадавшие» мигранты эмоционально рассказывают, «как их избивали и калечили литовские пограничники». Снявшие очередное «доказательство жестокости литовских пограничников” белорусские силовики вместе с актерами уходят в глубь страны. Конец драмы. Занавес!» — говорится в комментарии к ролику.

А. Билотайте отметила, что Литва и другие страны должны внимательно и бдительно реагировать на такие лживые новости, а также демонстрировать устойчивость к подобной чепухе.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. нелегальных мигрантов. Большинство их из Ирака. 

Литва обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. Из-за нее в стране объявлена экстремальная ситуация. 

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