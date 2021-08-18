А. Билотайте: в Беларуси есть съемочная площадка, где снимают лживые новости

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Министр внутренних дел Агне Билотайте заявила, что в Беларуси есть съемочная площадка, где снимают лживые происшествия, которые якобы случились на границе с Литвой.

«Мы располагаем информацией, что даже есть искусственная съемочная площадка, где имитируется граница, и просто так снимаются определенные истории, чтобы затем вводить в заблуждение международные организации и распространять в лживые новости», — заявила А. Билотайте.

Так она отреагировала на усиливающийся поток дезинформации из Беларуси.