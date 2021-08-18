А. Билотайте: в Беларуси есть съемочная площадка, где снимают лживые новости

Министр внутренних дел Агне Билотайте заявила, что в Беларуси есть съемочная площадка, где снимают лживые происшествия, которые якобы случились на границе с Литвой.
«Мы располагаем информацией, что даже есть искусственная съемочная площадка, где имитируется граница, и просто так снимаются определенные истории, чтобы затем вводить в заблуждение международные организации и распространять в лживые новости», — заявила А. Билотайте.
Так она отреагировала на усиливающийся поток дезинформации из Беларуси.
Министр подчеркнула, что Литва сталкивается с гибридной атакой, а минский режим для этого использует различные средства.
В среду Служба охраны госграницы Литвы разместила в фейсбуке видеоролик.
«Подготовленные белорусскими пограничниками четверо мигрантов-провокаторов входят на территорию Литвы, однако никуда не спешат. Выясняется, что они ждут литовских пограничников, которые вскоре появляются. Провокаторы возвращаются на территорию Беларуси, и здесь начинается спектакль», — комментирует ролик СОГГ.
«Снимаемые белорусскими пограничниками «пострадавшие» мигранты эмоционально рассказывают, «как их избивали и калечили литовские пограничники». Снявшие очередное «доказательство жестокости литовских пограничников” белорусские силовики вместе с актерами уходят в глубь страны. Конец драмы. Занавес!» — говорится в комментарии к ролику.
А. Билотайте отметила, что Литва и другие страны должны внимательно и бдительно реагировать на такие лживые новости, а также демонстрировать устойчивость к подобной чепухе.
В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. нелегальных мигрантов. Большинство их из Ирака.
Литва обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. Из-за нее в стране объявлена экстремальная ситуация.