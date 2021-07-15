А. Дулькис: если снова понадобится карантин, больше свободы действия будет у привитых

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Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис говорит, что если в Литве понадобится карантин, то больше свободы действия будет у вакцинированных людей.

«Теперь мы уже на том этапе, когда мы не вправе игнорировать половину жителей Литвы, которые привились, и они тоже вправе поднять вопрос, что больше нельзя применять такие же меры. Мы хотим жить нормальной жизнью», — сказал министр в четверг, находясь в Паланге.

«Во всех случаях такие вещи, как паспорт возможностей, какие-то другие возможности, разумеется, должны отличаться», — добавил он.

А. Дулькис в четверг посещает пункты вакцинации Клайпеды, Кретинги и Паланги, а также встречается с мэрами этих самоуправлений, обсуждает процессы вакцинации и тестирования.

Он повторил, что тем, кто обязан тестироваться, однако не хочет прививаться, возможно, придется за тесты платить.

Министр акцентировал, что прививки — главный инструмент управления пандемией, поэтому «нужно пойти и взять вакцину», потому что она куплена для каждого жителя Литвы.

Кроме того, А. Дулькис подчеркнул, что не зря в некоторых странах начались дискуссии и об обязательной вакцинации. Не исключается, что подобные решения, возможно, придется принимать и в Литве.

«Мы еще не достигли этого этапа, но смотрите, я не буду скрывать: если угрозы здоровью всего общества, интересам государства будут расти, то это и национальный вопрос безопасности государства», — сказал министр.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привито 46,1% населения.