А. Дулькис: главе НЦОЗ Литвы лучше уйти с занимаемой должности

Фото nvsc.lrv.lt

Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис, встретившийся в пятницу с директором Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Робертасом Петрайтисом, призвал последнего уйти в отставку.

«Лично я вижу большие проблемы, и сегодня я предложил уважаемому Петрайтису, что лучшим вариантом было бы, если бы он сам покинул занимаемую должность», – сказал журналистам в пятницу А. Дулькис.

«Меня попросили дать время подумать, поэтому мы договорились, что буду ждать ответа до утра понедельника», – добавил он.

Министр утверждает, что хорошо обдумал свое решение.

«Я очень хорошо обдумал, и сегодня акцентирую, что вся история организации, особенно в период кризиса, полна самых различных внутренних историй, ситуаций, но я думаю, что в данный момент мы уже достигли такого их масштаба, что уже просто нужно «разрубить Гордеев узел». В этом уже ответственность лидеров и руководителей — оценивать это в таких ситуациях и не смотреть узко с юридической точки зрения, узкобюррократично, поскольку у нас нет времени – есть кризис, и нужны хорошо действующие организации», – сказал А. Дулькис.

По его утверждению, если Р. Петрайтис не согласится уйти, то ему придется «искать другой путь», и предпринимать «более бюрократические действия».

Министр подчеркнул, что имеющиеся данные о работе Р. Петрайтиса могут быть оценены и в ходе служебной проверки, однако конкретных случаев не упоминал.

«Материалы свидетельствуют о вероятности того, что были совершены определенные рабочие ошибки, которые следует оценить в ходе служебного расследования комиссии», – сказал министр.

А. Дулькис сказал, что не сомневается в опыте Р. Петрайтисе как в специалиста, но не руководителя, поэтому он мог бы занять не руководящую должность.

«Я думаю, что нынешний руководитель мог бы найти и другую роль – будь это в системе здравоохранения, или в другой сфере, в этом я не вижу никаких проблем», – сказал он.

В минувший вторник А. Дулькис обсудил с Р. Петрайтисом сложившуюся ситуацию с неучтенными смертями, связанными с коронавирусом, однако отметил, что ответы руководителя НЦОЗ его не удовлетворили, поэтому попросил представить их в письменной форме.

Между тем, премьер-министр Игрида Шимоните реагировала строже – она заявила, что руководство НЦОЗ должно взять на себя ответственность.

На пресс-конференции, состоявшейся в минувшее воскресенье, Р. Петрайтис сообщил, что неучтенных смертей значительно больше – 1171, однако заверил, что ситуация образовалась не по вине подчиненного ему ведомства, а по причине информации, не предоставленной вовремя больницами.