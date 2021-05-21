А. Дулькис: меняется характер борьбы с вирусом

«Меняется характер нашей войны с вирусом. Был период, когда мы бежали вслед за вирусом, и он нас вел, сейчас с объемами вакцинирования и тестирования мы начинаем становиться проактивными и, в каком-то смысле, сами уже больше идентифицируем заболевших, поскольку тестирование помогает быстрее выявить вспышки с очагами и взять их под контроль», – сказал А. Дулькис журналистам в сейме, комментируя ситуацию с заражением COVID-19 в Литве.

По его словам, активная вакцинация меняет и структуру болеющих коронавирусом.

«Появляется все больше молодых людей, организмы которых больше борются, но возможно они дольше находятся в больницах», – сказал министр.

С другой стороны, он отметил, что заполняемость реанимационных отделений не велика.

«В целом мы видим первые неплохие тенденции, но не расслабляемся, смотрим, как на постоянное соперничество с вирусом: какой он сделает следующий шаг, и что мы должны сделать, чтобы не давать ему возможность возникновения какого-то пика», – сказал А. Дулькис.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 518,8 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 4,8%.

За последние семь дней, по сравнению с предыдущей неделей, количество новых случаев коронавируса сократилось более чем на 22%.