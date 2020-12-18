А. Дулькис: на вакцины от ковида в бюджет заложено 65 млн евро, первые — через неделю

На покупку вакцин от коронавируса в бюджете Литвы следующего года предусмотрено 65 млн евро, еще более 80 млн евро заложено на другие средства борьбы с пандемией, говорит министр здравоохранения Арунас Дулькис.

Он также подтвердил, что первая, правда, очень маленькая партия доз вакцины может поступить в Литву через неделю. Партия будет меньше, чем ожидалось, но она должна прийти раньше, чем планировалось.

«Если 21 (декабря) Европейское агентство по лекарственным средствам выполнит свои действия, то Еврокомиссия (ЕК) 23 декабря примет свои решения, значит, первая небольшая часть (вакцин — ред.) может поступить в Литву 25-26 декабря», — сказал А. Дулькис.

На заседании парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) директор Департамента общественного здоровья Министерства здравоохранерия Аудрюс Щепонавичюс подтвердил, что BioNTech и Pfizer собираются вскоре поставить 9750 доз вакцины, которыми можно будет привить около 5 тыс. человек. По его словам, вакцинация медиков может начаться уже в Сочельник и на Рождество.

Министр сказал, что не знает, почему первая партия вакцины намного меньше, чем было обещано сначала.

«У меня лично нет информации, по каким причинам меняется это количество, вполне вероятно, что вся Европа тоже может не знать реальных причин. Не хотелось бы интерпретировать, ждем информацию. Добрая весть та, что заключены договоры, и в течение 2021 года у нас будет достаточное количество вакцин — 7,2 млн (доз), которых нам точно хватит», — заверил А. Дулькис.

Литва уже решила закупить вакцины шести компаний – Moderna, AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV, Sanofi и GSK, BioNTech и Pfizer, а также CureVac.

Планируется закупить такое количество вакцин, чтобы привить 70% населения, однако в рамках действующих сейчас соглашений и стремления снизить риски, их закупается значительно больше, чем потребовалось бы всему населению. Неиспользованные вакцины можно будет продать или подарить третьим странам.