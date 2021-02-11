А. Дулькис: нынешние поставки не обеспечат вакцинации 70% населения Литвы к осени

Нынешние графики поставки вакцин от COVID-19 не обеспечат, чтобы 70% населения были привиты до конца лета, однако ситуация может измениться, если увеличатся количества получаемых вакцин, заявил министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис.

«Буду честным, на сегодняшний день, судя по имеющимся на столе фактам и опубликованным в нашей сети – эти графики, к сожалению, недостаточны для реализации цели. Но это не означает, что мы не можем это сделать, если ситуация изменится, и мы начнем получать от производителей вакцин большие их количества», – заявил министр в интервью программе «Тема дня» телеканала LRT.