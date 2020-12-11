А. Дулькис обещает добиваться быстрой изоляции контактировавших с зараженными

Назначенный министром здравоохранения Арунас Дулькис сказал, что в процессе управления ситуацией с COVID-19 будет стремиться к тому, чтобы вступившие в контакт с зараженными изолировались не позднее чем в течение двух суток.
Так он будет стремиться к тому, чтобы количество позитивных тестов не превышало пяти процентов, а количество самих случаев было меньше 200.
«Во-первых, мы сделаем все, чтобы выявлялись, отслеживались случаи, и чтобы эти лица, у которых выявлен контакт, изолировались в течение 48 часов. В данный момент ситуация такова, что это делается в лучшем случае в течение трех-четырех суток», – заявил на пресс-конференции в пятницу А. Дулькис.
Он также обещает добиваться того, чтобы без сокращения объемов тестирования количество позитивных тестов не превышало пяти процентов.
«В данный момент у нас угрожающая ситуация, когда эта цифра превышает 20%. И мы соответственно сделаем все, чтобы само количество случаев в день не превышало 200. Сегодня, как вы знаете, у нас сложилась ситуация, что и понедельник, и вторник, и среда, и в четверг были рекордными днями недели, когда эта цифра превышала 3 тысячи», – подчеркнул он.
Назначенный министр обещает «сделать все», чтобы сто человек не заражали более сто других.
«Это означает, что так называемое эффективное репродуктивное число вируса PER не превышал одного. В данный момент он составляет 1,2-1,3», – сказал он.
А. Дулькис подчеркнул, что, если удастся добиться трех поставленных целей, это позволит утверждает, что «мы вернулись к ситуации, которой мы можем управлять».
BNS