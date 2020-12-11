А. Дулькис обещает добиваться быстрой изоляции контактировавших с зараженными

Фото vilnius.lt

Назначенный министром здравоохранения Арунас Дулькис сказал, что в процессе управления ситуацией с COVID-19 будет стремиться к тому, чтобы вступившие в контакт с зараженными изолировались не позднее чем в течение двух суток.

Так он будет стремиться к тому, чтобы количество позитивных тестов не превышало пяти процентов, а количество самих случаев было меньше 200.

«Во-первых, мы сделаем все, чтобы выявлялись, отслеживались случаи, и чтобы эти лица, у которых выявлен контакт, изолировались в течение 48 часов. В данный момент ситуация такова, что это делается в лучшем случае в течение трех-четырех суток», – заявил на пресс-конференции в пятницу А. Дулькис.