А. Дулькис: осенью прививки могут быть обязательными для определенных профессий

Nuotr. Sauliaus Žiūros

Осенью прививки могут стать обязательными для определенных профессий в Литве, заявил министр здравоохранения Арунас Дулькис.

«На осенней сессии мы готовимся к дискуссии о возможности предусмотреть обязательную вакцинацию для определенных видов деятельности», – заявил журналистам А. Дулькис после неформальной встречи министров.

По его словам, прежде всего, такие требования будут выдвигаться к медикам, работникам учреждений социальной опеки.

Министр утверждает, что осенью также должны быть приняты решения о том, что за обязательное периодическое тестирование будут платить работодатель или сам работник.

Кроме того, в ближайшее время планируется расширить список специальностей, для которых такое тестирование станет обязательным.