А. Дулькис представит планы по управлению ситуации с COVID-19

Назначенный премьер Игрида Шимоните ранее заявляла, что после получения полномочий она созовет экспертный совет, чтобы услышать, какие меры требуются для незамедлительного контроля над распространением COVID-19.

Она подчеркнула, что при необходимости, сразу же будет проведено заседание нового правительства по этому вопросу.

«Наша цель к Рождеству — сохранить как можно больше жизней», – сказала И. Шимоните.

Восемнадцатое правительство получит полномочия в пятницу, если сейм одобрит представленную им программу.

На этой неделе среднее суточное количество новых зараженных превышает 3 тыс., ежедневно умирают по 20-30 человек.