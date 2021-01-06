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А. Дулькис призывает верующих оценить риски и необходимость участия в мессах
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А. Дулькис призывает верующих оценить риски и необходимость участия в мессах

костел
Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

После того, как Литовская конференция епископов решила возобновить со следующего понедельника публичные службы в присутствии людей, министр здравоохранения Арунас Дулькис призывает верующих оценить риски и необходимость участия в службе.

«Министр призывает всех обратить внимание на важность безопасности и здоровья в такой сложной ситуации, и прежде всего, призывает оценить риски и необходимость участия в мессах», – сказала BNS представитель министра по связям с общественностью Айсте Шукста.

А. Дулькис также подчеркнул, что борьбу с коронавирусом можно выиграть только, если все сплотятся.

«Министр на самом деле придерживается позиции о том, что мы живем в такой период, который утомил всех, и в этой борьбе с коронавирусом мы можем победить благодаря сплочению», – сказала представитель министра.

А. Дулькис не комментировал самого решения епископов возобновить службы в присутствии верующих.

И. Шимоните надеется, что епископы пересмотрят решение о возобновлении публичных служб

Литовский премьер-министр Ингрида Шимоните надеется, что католические епископы пересмотрят свое решение о возобновлении служб в присутствии верующих со следующей недели. 

Она полагает, что возобновление публичных служб преждевременно, если принять во внимание ситуацию с коронавирусом. 

«В нынешних условиях, поскольку у нас еще нет добрых вестей об улучшении ситуации, мне бы хотелось надеяться на пересмотр этого решения, то есть, продление периода отмены публичных служб, чтобы он примерно совпадал с периодом ограничений, введенных правительством», — сказала И. Шимоните на пресс-конференции в среду. 

Она отметила, что светские власти не хотят указывать церкви, однако «в таких обстоятельствах, как сейчас, солидарность обеих властей бесконечно важна».

Премьер поблагодарила Конференцию епископов Литвы за то, что после ужесточения карантина она приняла решение отказаться от публичных служб. 

Конференция епископов Литвы заявила, что со следующего понедельника, 11 января, возобновляются публичные службы с верующими. Она обещает, что в храмах на одного человека будет не менее 10 кв. метров, будет соблюдаться двухметровая дистанция между людьми, они обязаны будут надеть маски.

Решение остановить публичные мессы епископы приняли в середине декабря, накануне Нового года это ограничение было продлено до 10 января.

Председатель Конференции епископов Литвы Гинтарас Грушас в среду, в 15 часов даст пресс-конференцию, чтобы объяснить позицию церкви. 

В Литве до 31 января действует строжайший карантинный режим. В данный момент закрыты большинство магазинов, парикмахерские, ограничено передвижение людей и собрания.

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