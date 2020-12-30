А. Дулькис: стратегия вакцинации глав от COVID-19 пока не предусмотрена

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис сообщил, что пока не предусмотрена отдельная стратегия вакцинации руководителей страны от COVID-19.

«Пока не предусмотрена отдельная стратегия вакцинации руководителей или других политиков. (…) Сейчас, после того, как были первые партии, я верю, что каждая медсестра или ее помощница в значительно большей степени стоят этой прививки, чем какой-то политик», – сказал журналистам в среду А. Дулькис.

Он утверждает, что в данный момент с экспертами по вопросам здравоохранения при правительстве завершается подготовка списка приоритетов вакцинации.

«В эти дни мы уже финализируем детальные приоритеты с экспертным советом при премьер-министре. Надеемся, что на следующей неделе мы уже сможем их объявить. Они будут охватывать более длительный период, и позволит это делать нам тот факт, что мы больше будем знать о регулярных поставках», – сказал министр здравоохранения.

Литва пока получила две партии вакцины производства компаний BioNTech и Pfizer, в целом – 20 тыс. 475 доз. Сейчас ожидается третья партия.

В Литве первыми будут прививать медиков, работающих с пациентами COVID-19.