А. Дулькис: в ЕС нет государств, довольных поставками вакцины от COVID-19

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Литовский министр здравоохранения Арунас Дулькис говорит, что в Евросоюзе (ЕС) сейчас нет ни одного государства, довольного поставками вакцины от COVID-19.

«В ЕС нет ни одного государства, которое было бы сейчас довольно и говорило, что нас устраивают такие графики поставок вакцин и такие количества. Ожидания у всех больше», — сказал А. Дулькис журналистам во вторник.

Во вторник министр обсудил вопросы вакцинации и другие связанные с коронавирусом темы с президентом Гитанасом Науседой.

По словам А. Дулькиса, вопросы о поставках вакцины нужно адресовать Еврокомиссии (ЕК), ответственной за координирование поставок вакцины между государствами блока.

В Литву пока поступили три партии вакцины, произведенной компаниями BioNTech и Pfizer, в общей сложности — несколько десятков тысяч доз.

Во вторник министр сказал радио LRT, что сейчас известно, что в течение трех ближайших месяцев еженедельно Литва будет получать регулярные партии вакцины.

Вакцина BioNTech и Pfizer — первая и пока единственная вакцина, разрешенная к применению в Евросоюзе.