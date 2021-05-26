А. Кубилюс предлагает ЕС пересмотреть стратегию дальнейшего сотрудничества с Россией

Если проект рекомендаций будет утвержден, окончательное голосование по нему в ЕП должно состояться в сентябре.

А. Кубилюс решением КИД назначен постоянным докладчиком по вопросам России. Политики, назначенные на эту должность, на период всего срока полномочий становятся ответственными за формулирование позиции ЕС по конкретной тематике.

«Это наши предложения для пакета по стратегии. Сейчас такие обсуждения стратегии с Россией начались как раз и в Европейском совете. Структурно мы выделили три направления: отпугивание, сдерживание и поддержка в процессе трансформации на пути к демократии», — сказал BNS А. Кубилюс.

В проекте документа содержится призыв к ЕС продолжать и в дальнейшем, при сотрудничестве с НАТО, давление на Кремль с тем, чтобы он вернул оккупированные территории, отказаться от зависимости от российских газа и нефти, контролировать гибридные угрозы.

По словам А. Кубилюса, Сообществу следует упростить механизм применения санкций, чтобы меры действовали оперативнее. Кроме того, европейский «закон Магнитского» должен распространяться не только на нарушения прав человека, но и на коррупцию. Он также предлагает закрепить сотрудничество с действующими в Европе неправительственными организациями, которые могли бы всесторонне содействовать анализу подобных случаев.

По словам европарламентария, в России вызвало «особенно бурную реакцию» предложение готовиться к непризнанию выборов в Госдуму и в этой связи просить часть международных организаций приостановить деятельность России в них.

«Больше всего их разнервировало то, что мы говорим, что, возможно, Западу придется не признать российские выборами легитимными, если все будет так, как до сих пор — кандидаты от оппозиции в тюрьме, нельзя нормально проводить предвыборную кампанию (…) Мы предполагаем, что (Владимир) Путин может перенять большой опыт (Александра) Лукашенко по расправам с людьми», — сказал А. Кубилюс.

«Так что Западу следует готовиться к тому, чтобы не признать такие выборы, а это значит, что должно быть приостановлено членство в тех международных организациях, где действуют парламентские ассамблеи. Прежде всего — Совет Европы и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)», — добавил он.

Выборы в Госдуму намечается провести до середины сентября.

По словам политика, чтобы добиваться перемен в России, нужно улучшать сотрудничество со странами «Восточного партнерства».

«Помощь ЕС странам «Восточного партнерства», особенно тем, у которых есть договор об ассоциации: Украине, Молдавии и Грузии, — может иметь очень большое значение в плане ускорения и для жителей демократической России добиваться перемен», — сказал он.

По словам А. Кубилюса, ведомствам ЕС тоже следует думать о будущем — «как могли бы выглядеть отношения между ЕС и демократической Россией, когда такая трансформация произойдет».

Член ЕП говорит, что последние события в России и Беларуси «открывают глаза» политикам в Европе.