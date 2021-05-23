А. Лукашенко использовал ВВС, чтобы расправиться с одним человеком – С. Тихановская

«Сейчас ни одному человеку в мире, летящему над Беларусью, не гарантируется безопасность. Ведь сегодня Лукашенко лично создал международный скандал, используя военную авиацию против граждан Беларуси и стран Европы, чтобы расправиться с единственным человеком. Больше никто не защищен. На месте Романа Пратасевича может оказаться любой», – сказала она.

Так С. Тихановская комментировала действия Минска, который в воскресенье принудительно посадил в белорусской столице самолет ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Это было сделано для того, чтобы задержать летевшего в самолете оппозиционного активиста и блогера, создателя и главного редактора информационного канала Nexta Романа Пратасевича.

«Неделю назад и я этим же рейсом летела из Афин. Я виделась с Романом Протасевичем в Греции, она фотографировал наш рабочий визит», – сказала лидер оппозиции.

«Через семь дней режим поднял спецслужбы, истребители и организовал захват пассажирского самолета только потому, чтобы взять Романа в заложники», – утверждает она.

По словам С. Тихановской, за сотрудничество с Nexta, в 2019 году он был вынужден покинуть Беларусь.

«Роман является одним из тех людей, которые помогают белорусам узнать правду, то, что происходит. Поэтому белорусские силовые структуры возбудили против него несколько уголовных дел, а КГБ внесло его в список лиц, связанных с террористической деятельностью», – сказала С. Тихановская.

«Сейчас его жизни грозит опасность», – подчеркнула она.

Представители белорусской оппозиции подчеркнули, что в связи с произошедшим обратились в авиакомпанию Ryanair и в Международную организацию гражданской авиации с просьбой начать расследование и рассмотреть вопрос остановки членства Беларуси в Международной организации гражданской авиации.

О принудительной посадке пассажирского самолета в Минске информированы МИД Греции, Ирландии, администрация США.