А.Лукашенко потерял легитимность, но отношения между странами сохранятся – С.Сквярнялис

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

После своей шестой инаугурации президент Беларуси Александр Лукашенко потерял легитимность, однако отношения с соседней страной Литва будет поддерживать, заявил премьер-министр Саулюс Сквярнялис.

«Факт тот, что теряет легитимность со всеми вытекающими из этого последствиями», — ответил премьер на вопрос о том, как Литва с правовой точки зрения оценивает статус А. Лукашенко.

По мнению премьера, сотрудничество между ведомствами обеих стран будет продолжаться, останутся дипломатические отношения, а о дальнейших деталях руководители Литвы будут совещаться.

«Это будет похоже на статус парламента — парламент не был признан на протяжении продолжительного срока. Вот такое будет общение, а детали мы обсудим с Министерством иностранных дел, с президентом», — сказал в среду журналистам С. Сквярнялис.