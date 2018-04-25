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А.Лукашенко рассчитывает на более широкую поддержку ЕС и России в укреплении безопасности на общей границе

Фото Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Беларусь рассчитывает на более широкую поддержку и содействие Европейского союза и России в укреплении безопасности на общей границе.

Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил при утверждении решения на охрану государственной границы органами пограничной службы в 2020 году, передает корреспондент БЕЛТА.

«Необходимо предметно использовать заинтересованность Европейского союза в укреплении сотрудничества с Беларусью по противодействию общим угрозам. А таких общих угроз десятки — наших, совместных с Евросоюзом. Совершенствование пограничной инфраструктуры обходится, конечно же, нам недешево. Мы рассчитываем на более широкую поддержку и содействие. Кстати, не только со стороны Европейского союза — это наша общая граница с Российской Федерацией», — сказал Александр Лукашенко.

Важным вопросом, по словам Президента, остается и обеспечение транзитной и туристической привлекательности Беларуси. В стране последовательно оптимизируют визовую политику, при этом бдительность на границе никто не отменял, отметил глава государства. «Нарушения должны гарантированно выявляться, а еще лучше — профилактироваться и упреждаться. Каждый метр границы должен быть надежно защищен, в том числе с помощью самых современных технических средств. И, конечно, как всегда у нас было, с помощью местного населения. Надо эту работу поднять на самый высокий уровень», — подчеркнул он.

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belta.by

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