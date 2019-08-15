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А. Меркель: ЕС должен наблюдать, чтобы БелАЭС соответствовала стандартам безопасности

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

Евросоюз (ЕС) должен наблюдать, чтобы строящаяся в белорусском Островце, вблизи литовской границы Белорусская АЭС (БелАЭС) соответствовала стандартам безопасности, говорит канцлер Германии Ангела Меркель.

«Германия поддерживает Литву, чтобы соблюдались более высокие критерии безопасности. ЕС должен наблюдать, чтобы эта станция в Островце соответствовала всем стандартам безопасности и не представляла угрозы», – сказала канцлер Германии на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Берлине.

БелАЭС строится в Островце, что в 50-и километрах от Вильнюса и менее чем в 30-и километрах от литовской границы.

Президент Г. Науседа сказал, что станция строится в нарушение требований безопасности, ее место выбрано, исходя из геополитических, а не из экономических соображений.

«Мы очень просим помощи наших друзей в ЕС в плане достижения того, чтобы эта станция еще до начала ее фукнционирования провела в жизнь все стандарты безопасности, которые необходимо провести в жизнь», – сказал глава государства.

Беларусь категорически отметает все претензии Литвы.

BNS

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