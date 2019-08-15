А. Меркель: германские военные останутся в Литве

Фото kam.lt/ Евы Будзейкайте

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель говорит, что Германия продолжит осуществлять командование международным батальоном НАТО в Литве и миссию воздушной полиции в странах Балтии.

«Своим усиленным участием в составе сил НАТО мы помогаем повышать безопасность Литвы. Мы хотим продолжать это и в дальнейшем, как и продолжать осуществление контроля над воздушным пространством», – сказала А. Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Берлине.

Германия направила в дислоцированный в Литве батальон союзников около 550 своих военнослужащих.

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