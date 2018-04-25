  • Началась подписка на 2020 год!
default image
Украина и НАТО договорились о новых проектах

Подробнее...
default image
В.Рупшис посетил дислоцированных в Пабраде американских военных

Подробнее...
default image
В Японии полностью выгорел замок Сюри, входящий в список всемирного наследия ЮНЕСКО

Подробнее...
default image
А.Монкявичюс о вероятной забастовке учителей: не хочу, чтобы это произошло

Подробнее...
default image
После визита в Японию Г.Науседа посетил в Южной Корее дочь

Подробнее...
default image
Финляндия направит 100 миллионов евро в Зеленый климатический фонд ООН

Подробнее...
default image
Американцы рекомендуют Латвии ввести обязательную военную службу

Подробнее...
default image
Будущий посол США в Литве обещает тесное оборонное сотрудничество

Подробнее...
default image
Министры сельского хозяйства стран Балтии и Польши обсудят подделку пищевых продуктов

Подробнее...
default image
С 2021 года краткосрочные электронные визы могут быть введены по всей России

Подробнее...
default image
Литва примет участие в делах о Nord Stream в Общем суде ЕС

Подробнее...
default image
Дания одобрила строительство "Северного потока - 2"

Подробнее...
default image
Путин призвал обнулить взаимные претензии России и Украины по газу

Подробнее...
default image
Neste Lietuva наказана штрафом в 8,7 тыс. евро за вводящую в заблуждение рекламу

Подробнее...
default image
За год в Литве удвоилось число работающих иностранцев

Подробнее...
default image
В Норвегии сообщили об операции российских подлодок по прорыву обороны НАТО

Подробнее...
default image
Twitter запретил всю политическую рекламу

Подробнее...
default image
Работники сферы просвещения Литвы организуют пикет у министерства

Подробнее...
default image
Отстраняемый от должности глава полиции Д.Жукаускас: обвинения – неадекватные

Подробнее...
default image
В Великобритании появилась вакансия мечты

Подробнее...
TOP,Новости,Образование

А.Монкявичюс о вероятной забастовке учителей: не хочу, чтобы это произошло

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса.

Литовский министр образования и науки Альгирдас Монкявичюс говорит, что будет делать все, чтобы учителя не бастовали, а требования профсоюзов были выполнены.

«Аргументированно дискутируя в сейме, думая об источниках, мы хотим провести в жизнь этот предусмотренный в договоре объем. Ну и я сделаю все, чтобы у нас был этот результат», – сказал министр.

Он убежден, что дополнительные деньги еще можно изыскать из внутренних резервов, оптимизируя сеть школ.

Во встрече с министром участвовали представители обещающего забастовку Литовского профсоюза работников образования и науки (ЛПОН), а также профсоюза работников образования и науки Solidarumas, Литовского объединения профсоюзов высших школ, Литовского профсоюза Sandrauga и Литовского профсоюза руководителей образовательных учреждений.

«Если из уверений – то министр сказал, что будет драться, как лев, чтобы эти соглашения, то есть 117 млн евро, появились в бюджете следующего года. Если не появится то, о чем договорено, то забастовка будет. Мы работаем совместно и с профсоюзом руководителей образовательных учреждений. Он тоже готов начать забастовку», – сказал глава ЛПОН Эгидиюс Миляшинас.

Профсоюзы требуют, чтобы в бюджете следующего года было отражено подписанное два года назад с министерством соглашение о дополнительных 117 млн евро на зарплаты работников системы образования.

Сейчас в проекте бюджета на следующий год на это предусмотрено чуть более 55 млн евро – из-за этого возглавляемый Э. Миляшинасом профсоюз и другие организации планируют устроить забастовку учителей.

реклама

реклама

афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600
Click to listen highlighted text!