А. Палецкис просит суд смягчить условия назначенного ему интенсивного надзора

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

На состоявшемся во вторник закрытом заседании Шяуляйского окружного суда (ШОС) обвиняемый в шпионаже бывший политик Альгирдас Паляцкис представил предложение смягчить условия назначеннойо ему меры пресечения — интенсивного надзора.

Представитель суда Витаутас Йончас сообщил BNS, что А. Паляцкис просит суд продлить период времени, в который ему разрешается находиться вн дома, так как он намерен снова начать работать и ему нужно дополнительное время для дороги на работу.

Решение по этой просьбе суд вынесет в четверг.

Сейчас А. Паляцкис обязан с 17 часов до 7 часов находиться по своему месту жительства в Вильнюсе и не выезжать за пределы Вильнюса, за исключением случаев, связанных с присутствием на судебных заседаниях.

На заседании суда также продолжился допрос обвиняемого Деймантаса Бертаускаса.

А. Паляцкису и бизнесмену Д. Бертаускасу предъявлены подозрения в шпионаже в пользу другого государства при действии в составе организованной группы. Бывший политик свою вину отрицает и утверждает, что проводил журналистское расследование. Д. Бертаускас свою вину признает.

Как утверждает Генпрокуратура, в период с февраля 2017 года до октября 2018 года, по данным прокуроров, обвиняемые действовали в составе организованной группы с работником российской разведки и другими гражданами РФ, один из которых признан виновным в деле о событиях 13 января 1991 года в Литве. Подозреваемые за денежное вознаграждение собирали информацию, интересовавшую российскую разведку.

В качестве прочего вознаграждения упоминается помощь в установлении контактов с представителями российских политических партий с целью финансирования одной из зарегистрированных в Литве партий, а также помощь в установлении бизнес-контактов.

Обвиняемым, по утверждению прокуратуры, были сформулированы задачи сбора информации о должностных лицах и судьях, рассматривавших дело о событиях 13 января, а также информации о прочих делах, связанных с агрессией Россией против Литвы в 1990-1991 годах.

Кроме того, подозреваемые должны были найти в литовских госведомствах лиц, которые за незаконное денежное вознаграждение предоставили бы литовским правоохранительным органам не соответствующую действительности информацию о состоянии здоровья осужденного в деле о событиях 13 января Юрия Меля – стремились к тому, чтобы это повлияло на замену назначенного ему задержания на более мягкую меру пресечения или иным образом облегчило бы содержание Ю. Меля под стражей.