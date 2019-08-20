А.Палёнис — идущий по стопам отца политик, которому не нравится галстук

Фото BFL/Каролиса Каволелиса

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Андрюс Палёнис, новый министр сельского хозяйства, описывается коллегами как трудолюбивый и мудрый, но слишком обидчивый и малообщительный политик.

Он должен неплохо понимать ожидания фермеров, поскольку сам владеет 25 сотками обрабатываемой земли, кроме того, заботится о земле своей матери — возделывает десять гектаров ржи и овса.

А.Палёнис родился в Каунасе в семье гидротехников Юлии и Юозаса, который позже стал политиком .

Отец Ю.Палёнис избирался в Сейм в Пренайском одномандатном округе на три срока с 2000 года. Осенью 2011 года он погиб в результате аварии.

А.Палёнис в Сейм в том же округе был переизбран на второй срок подряд и надеется повторить это в следующем году.

«После гибели отца несколько общин попросили, чтобы я занял его место. Альгирдас Буткявичюс, тогдашний лидер социал-демократов, приезжал обсудить это. Я подумал, что лучше попытаться, чтобы потом не жалеть, что не пытался», — говорит А.Палёнис.

Сейчас А.Палёнис возглавляет фракцию Социал-демократической рабочей партии в Сейме. Когда он станет министром, его заменит другой парламентарий.

Хвалили за работоспособность, критиковали за индивидуализм

Коллеги парламентария Палёниса считают спокойным, сдержанным, трудолюбивым и немногословным. Тем не менее, некоторые из них BNS указывали на его слабость «долго помнить о том, что было не так».

Не пожелавшая, чтобы её имя было упомянуто, одна член Сейма сказала, что он «близок к деревне», «редко носит галстук, а верхняя пуговичка его рубашки расстёгнута».

Сам депутат говорит, что без галстука он чувствует себя свободнее.

«Неужели буду говорить, что не умею их завязывать. Ведь умею», — улыбается будущий министр.

А.Буткявичюс сказал BNS, что Палёнису «придётся сильнее развивать аспекты коммуникации и сотрудничества».

Бывший коллега А.Палёниса по комитету консерватор, член Европарламента Андрюс Кубилюс характеризует его как рационального, способного к вниканию и пониманию.

«Я не могу сказать ничего плохого о его мудрости, рациональности, политической позиции, он своими действиями не вызывает никаких плохих или критических мыслей», — сказал Кубилюс агентству BNS.

Социал-трудовик, давний парламентарий Ирена Шяулене убеждена, что А.Палёнис обладает опытом как политика, так и предпринимателя. Однако она считает, что у него есть одна черта характера, которая может навредить политику.

«Он, возможно, несколько чувствителен к своей личности, может быть, несколько обидчив. В политике, к сожалению, так, как есть, нужно уметь принимать критику, а не принимать всё лично. Уметь слышать, а услышав — адекватно реагировать на услышанное. Я бы не сказала, что он, как говорят русские, злопамятный, но иногда замечаю и такое», — отметила И.Шяулене.

Занимается делами поместья, охотится

Некоторые члены Сейма обращают внимание на очень грубые руки А.Палёниса.

«Это руки рабочего, он своими руками управляется с тем, что унаследовал от отца», — говорит И.Шяулене.

А.Палёнис владеет разрушенным поместьем Сипоню с почти 2,5 гектара земли на территории самоуправления Бирштонас — пока восстановлены только конюшни. Он сказал, что семья мечтает создать в усадьбе этнографический музей края, чтобы там можно было организовывать пленэры, а также представления сельских театров, различные празднества.

Отец А.Палёниса в своё время взялся привести в порядок это поместье — бывшую колхозную ферму, а его сын тоже перенял эту работу. Страстный охотник А.Палёнис организует традиционные празднества охотничьих кружков Пренайского края. Говорят, будто из-за этой страсти он не стал министром окружающей среды — в декабре 2018 года его упоминали в числе кандидатов на этот пост, но он чем-то не угодил президенту Дале Грибаускайте.

В Сейме предыдущего созыва он зарегистрировал поправки, которые позволили бы применять для охоты ночные прицелы и прожекторы. В этом году он вместе с несколькими другими парламентариями из разных фракций предложил легализовать на охоте лук.

Жена Кристина работает в банке SEB, дочь Эмилия — школьница, а Моника после окончания обучения в Англии вернулась в Литву.

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