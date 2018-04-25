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А. Палёнис: Минсельхоз, скорее всего, будет работать и в Вильнюсе, и в Каунасе

Фото BFL/Ирмантас Гялунас

Министерство сельского хозяйства, скорее всего, будет работать и в Каунасе, и в Вильнюсе, говорит литовский министр сельского хозяйства Андрюс Палёнис, отмечая, что сам он должен остаться работать в столице.

По его словам, окончательные ответы на вопросы о переводе министерства ответит рабочая группа, которая сейчас дает оценку потокам информации Минсельхоза, сотрудничеству отделов и связям с подведомственными учреждениями.

«Принята такая общая позиция, согласованная и с премьером, что формирующие политику отделы, которые проводят переговоры о новом финансовом периоде и которые администрируют все средства (финансовой – ред.) помощи, должны остаться в Вильнюсе. Другие отделы, возможно, должны переехать в Каунас», – сказал А. Палёнис радиостанции Ziniu radijas.

«Задача рабочей группы будет такой, чтобы во всяком случае те отделы, которые будут в Каунасе, не дублировали работу в Вильнюсе (…) Рабочая группа утверждена до 30 ноября, но я думаю, что эта работа будет проведена намного быстрее», – объяснил министр.

А Палёнис, который является и членом сейма, сказал, что сам должен остаться работать в столице.

Премьер Саулюс Сквярнялис в среду повторил, что Минсельхоз будет переведен в Каунас.

«Это решение правительства и оно должно выполняться», – заявил премьер журналистам в правительстве в среду.

По данным BNS, в середине сентября рассматривалась возможность перевести 40 рабочих мест Минсельхоза в Каунас, до 20 – в Алитус, до 30 – в Паневежис и до 20 – в Шяуляй. Сейчас в министерстве около 220 рабочих мест.

BNS
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