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А.Палёнис в Польше подпишет соглашение о выравнивании прямых выплат

Фото lrv.lt

Министр сельского хозяйства Литвы Андрюс Палёнис в четверг отправится в Польшу, где с министрами Латвии, Эстонии и Польши подпишет соглашение о выравнивании прямых выплат.

«В Польше во время молочного форума проходит встреча на уровне министров, и они намерены подписать декларацию», — сообщили BNS в отделе по связям с общественностью министерства.

Страны Балтии ранее договорились, что в переговорах с Европейской комиссией будут требовать, чтобы через семь лет прямые выплаты фермерам достигали 100% средних выплат по ЕС.

В настоящее время средний показатель ЕС по прямым платежам составляет 266 евро за гектар, между тем как в Литве в прошлом году выплаты составляли всего 166 евро за гектар.

В 2013 году в Совете Европы договорились, что к концу 2019 года литовские фермеры получат не менее 196 евро с гектара. Согласно текущему предложению ЕС, прямые выплаты литовским фермерам в 2027 году будут выплачены в размере 80% средних выплат по ЕС.

BNS

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