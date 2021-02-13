А. Пранцкявичюс: первые изменения в торговле из-за Brexit будут ощутимы в апреле

По его словам, еще через год придется менять маркировку продуктов, однако для этого требования установлен переходный период до сентября 2022 года.

Между тем, чтобы экспортировать в СК промышленные товары, до конца следующего года придется получить сертификаты о соответствии качества у британских ведомств, соответственно должна измениться маркировка.

«Иначе эти товары британцы принимать не будут, а разрешения, выданные в странах Евросоюза, перестанут действовать», – пояснил А. Пранцкявичюс.

Вице-министр также подчеркнул, что в соглашении ЕС и Соединённого Королевства были сохранены и равные конкурентные условия для транспортного сектора, который составляет большую долю экспорта услуг Литвы в Великобританию.