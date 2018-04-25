default image
Коронавирус молодеет

Подробнее...
default image
ИАЭС из-за вируса приостанавливает работы по закрытию, на простой - около 1 тыс. человек

Подробнее...
default image
Прогноз: от коронавируса в Литве могут умереть около 200 человек

Подробнее...
default image
А.Пранцкявичюс: Россия, Китай систематически рапространяют в ЕС дезинформацию о COVID-19

Подробнее...
default image
Совбез ООН планирует впервые обсудить пандемию коронавируса

Подробнее...
default image
Л.Линкявичюс призывал помогать гражданам ЕС и остановить Пакет мобильности

Подробнее...
Photo by European Parliament on Foter.com / CC BY
Всемирный банк одобрил выделение $1,9 млрд на программы борьбы с коронавирусом

Подробнее...
default image
Глава Oro navigacija: второй квартал будет худшим в истории

Подробнее...
default image
А.Вярига о динамике коронавируса: количество выявляемых случаев сокращается

Подробнее...
default image
Г.Науседа подписал поправки, ужесточающие наказания за нарушения карантина

Подробнее...
default image
Заболеют две трети. Почему Швеция без карантина

Подробнее...
default image
"Возьмите моих детей": из-за карантина страдают дети из семей соцриска и пенсионеры

Подробнее...
default image
В Европе отказываются считать коронавирус страховым случаем

Подробнее...
default image
Д. Грибаускайте возглавит Комиссию ООН по вопросам прозрачности, финансовой отчетности

Подробнее...
default image
Из Минска в Вильнюс в выходные дни еще два рейса

Подробнее...
default image
США закупили материалы медицинского назначения из России

Подробнее...
default image
Г.Сурплис: из-за угрозы коронавируса 276 медиков находятся в самоизоляции

Подробнее...
default image
Очереди автомобилей на границе с Латвией не осталось – СОГГЛ

Подробнее...
default image
В Украине уже почти 900 случаев коронавируса

Подробнее...
default image
Путин продлил нерабочий режим в России до 30 апреля из-за коронавируса

Подробнее...
TOP,Новости,Политика

А.Пранцкявичюс: Россия, Китай систематически рапространяют в ЕС дезинформацию о COVID-19

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Представитель Еврокомиссии (ЕК) в Литве в пятницу заявил, что Евросоюз (ЕС) в последнее время сталкивается с систематическим потоком дезинформации из России и Китая, целью которого является подрыв доверия к структурам Запада.

«Мы боремся не только с вирусом и его распространением, но и возрастающей по экспоненте дезинформацией с Востока — не только из России, но и из Китая», — сказал во время телеконференции с членами сейма Литвы глава представительства ЕК в Литве Арнолдас Пранцкявичюс.

По его словам, специалисты по стратегической коммуникации ЕС наблюдают за попытками посеять недоверие к ЕС и НАТО, умалить способности государств-членов в деле борьбы с кризисом, а также распространять лживые новости о самом вирусе и средствах воздействия на него.

 «Это систематические попытки распространения дезинформации, и поэтому, я считаю, с ней нужно активно бороться», — добавил А. Пранцкявичюс.

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600