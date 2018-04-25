А.Пранцкявичюс: Россия, Китай систематически рапространяют в ЕС дезинформацию о COVID-19

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Представитель Еврокомиссии (ЕК) в Литве в пятницу заявил, что Евросоюз (ЕС) в последнее время сталкивается с систематическим потоком дезинформации из России и Китая, целью которого является подрыв доверия к структурам Запада.

«Мы боремся не только с вирусом и его распространением, но и возрастающей по экспоненте дезинформацией с Востока — не только из России, но и из Китая», — сказал во время телеконференции с членами сейма Литвы глава представительства ЕК в Литве Арнолдас Пранцкявичюс.

По его словам, специалисты по стратегической коммуникации ЕС наблюдают за попытками посеять недоверие к ЕС и НАТО, умалить способности государств-членов в деле борьбы с кризисом, а также распространять лживые новости о самом вирусе и средствах воздействия на него.

«Это систематические попытки распространения дезинформации, и поэтому, я считаю, с ней нужно активно бороться», — добавил А. Пранцкявичюс.