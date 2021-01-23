А. Романовскис хочет присудить у Литвы 228 тыс. евро в связи с действиями правоохраны

Адвокат Сольвейга Палявичене, представляющая главу ЛКБ подтвердила BNS, что иск подан по поводу, по ее словам, незаконного, необоснованно начатого и слишком долго затянувшегося уголовного преследования, необоснованного задержания и прочих насильственных процессуальных действий.

Она отметила, что такими действиями правоохрана нарушила права А. Романовскиса на частную жизнь, свободу, презумпцию невиновности и прочие базовые права человека.

Сам президент ЛКБ сказал BNS, что решение потребовать возмещения ущерба от правоохранительных органов далось ему нелегко.

«Прежде всего, я всегда верил, что то или иное должностное лицо не является Литовским государством, хотя оно и действовало от его имени. С другой стороны, меня публично закидали грязью, необоснованными обвинениями, тягали по судам», – сказал А. Романовскис.

Он сказала, что самым болезненным было то, что действия должностных лиц затронули его членов семьи и здоровье.

«До сих пор я так и не получил никаких извинений или сожалений, однако и далее чувствую желание любыми средствами меня сломить и осудить», – сказал президент ЛКБ.

«Я считаю, что мне, как и каждому гражданину, важно верить, что несправедливость должна быть исправлена, а ошибки искуплены.(…) Поэтому я и сейчас верю, что у государства есть обязанность вернуть мне его долг чести», – добавил А. Романовскис.

В октябре 2017 года Верховный суд Литвы принял окончательное и не подлежащие решение о законном оправдательном приговоре в отношении А. Романовскиса по делу о злоупотреблениях и мошенничестве.

Оправдательные приговоры по этому делу также принимали Вильнюсский окружной и Апелляционный суды Литвы. Прокуратура пыталась доказать лоббистскую деятельность А. Романовскиса через благотворительный фонд с целью влияния на решения сейма.