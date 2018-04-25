А. Ширинскене: решение КС не снимает полученные комиссией свидетельства

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Решение Конституционного суда (КС) Литвы о признании временной комиссии сейма незаконной не снимает полученные комиссией свидетельства, говорит возглавлявшая комиссию «аграрий» Агне Ширинскене.

Глава парламентского Комитета по праву и правопорядку также выразила опасения, что решение КС также может стать поводом подвергнуть сомнению выводы другого парламентского расследования — о вероятно незаконном влиянии на политические процессы.

«КС не дал оценку обстоятельствам, которые расследовала комиссия, принятое КС постановление не снимает показания свидетелей и приведенные факты о том, что было высказано и какие проблемы в гсоударстве», — сказала А. Ширинскене BNS.

Она также сказала, что решение КС о том, что перед временной комиссией сейма нельзя ставить задачи неопределенного объема, может стать основой для сомнений в расследовании, проведенном Комитетом по национальной безопасности и обороне.

КС в пятницу объявил, что временная комиссия сейма по расследованию во главе с А. Ширинскене, которая расследовала возможное воздействие на политические процессы и принимающих решения, была сформирована в нарушение Конституции, и ее выводы незаконны.

По мнению КС, перед временной комиссией сейма нельзя ставить задачи неопределенного объема, а временные парламентские комиссии формируются для расследования не любых вопросов, а лишь вопросов особой, государственной важности.