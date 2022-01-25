А. Скайсгирите: после ошибки с названием представительства Тайваня, ошибок быть не должно

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Литва сделала ошибку с названием Тайваньского представительства в Вильнюсе, но следующий шаг должен быть очень продуманным, а главное — смягчить последствия такого решения для экономики страны, заявила советник президента Литвы по внешнеполитическим вопросам Аста Скайсгирите.

По ее словам, смена названия могла бы стать одним из способов разрядки напряженности, но необходимо оценить, принесет ли это желаемые результаты.

«Да, смена названия может быть одним из путей, но мы должны также оценить последствия столь стремительного изменения, принесет ли оно желаемый результат. Мы не должны делать больше ошибок после совершения одной, поэтому мы должны очень тщательно оценивать наши последующее действия», — заявила Скайсгирите радиостанции Ziniu radijas во вторник.

При этом она отметила, что не надо оглядываться назад, а смотреть вперед и думать, как избежать экономических последствий для Литвы, которые повлекло это название.

«Мы пока не говорим об отступлении или смене названия, а говорим о том, как Европейский Союз мог бы помочь Литве в ее отношениях с Китаем», — сказала Скайсгирите.

«Нужно двигаться дальше, чтобы увидеть, как избежать или хотя бы смягчить те последствия, к которым эта акция привела в первую очередь для литовского бизнеса, не говоря уже о дипломатии, когда посольства в Пекине и посольство Китая в Вильнюсе сократились до одного или, в случае с Литвой — вообще без дипломата», — добавила она.

Отношения между Литвой и Китаем обострились, когда Вильнюс разрешил действовать в стране представительству Тайваня и использовать название острова. Эксперты отмечают, что на китайском название этого представительства звучит как представительство Тайваня.

Пекин усматривает в этом попытки Тайваня действовать как независимое государство.

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