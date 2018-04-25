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А.Скайсгирите: в Сирии эмбарго на оружие нужно применять ко всем сторонам конфликта

Советник президента Аста Скайсгирите/ Фото BFL/Шарунас Мажейка

Эмбарго на оружие в сирийском конфликте будет иметь смысл только в случае применения ко всем участвующим сторонам, говорит советник президента Литвы по внешнеполитическим вопросам Аста Скайсгирите.

«Говорить об оружейном эмбарго стоило бы не только в отношении Турции, а тогда уже в отношении всех воюющих сторон, которые вовлечены в этот конфликт, чтобы это эмбарго было эффективным», – сказала она радиостанции  Ziniu radijas во вторник.

«Если эмбарго распространяется только на одну воюющую сторону, а на другие – нет, то эффективности в этом не будет», – добавила А. Скайсгирите.

Она также подчеркнула, что Литва не поставляет оружие Турции.

По словам А. Скайсгирите, последние события в Сирии скорее всего будут обсуждаться и на предстоящем в четверг и пятницу Европейском совете. Это будет первое заседание Европейского совета, в котором примет участие президент Гитанас Науседа.

Литва, по ее словам, наблюдает за ситуацией в Сирии «с большой обеспокоенностью».

Министры иностранных дел стран-членов Евросоюза (ЕС) в понедельник выразили обеспокоенность в связи с наступлением Турции против курдов в Сирии и осудили эту операцию, но предупредили, что их возможности в плане скоординированных действий всего блока ограничены.

Несколько европейских стран, среди которых Германия и Франция, прекратили экспорт оружия в Турцию из-за этого наступления, а такие страны, как Италия, добиваются официального запрета на экспорт оружия из ЕС.    

ЕС на прошлой неделе от имени всех своих 28 стран-членов сделал заявление, в котором осудил наступление Турции и предупредил, что оно может спровоцировать гуманитарную катастрофу и повредить борьбе с джихадистским движением «Исламское государство».

BNS
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