А. Верига: будет предложено ограничить время работы ночного общепита до полуночи

Nuotrauka BFL/ Tadas Umaras

Правительству Литвы будет предложено из-за угрозы распространения коронавируса ограничить время работы заведений общественного питания до полуночи, говорит министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

«Есть ночные заведения общепита — на следующей неделе в правительство будет внесен проект об ограничении времени работы и будет предложено установить так, как в соседней Латвии — чтобы они работали до 24 часов», — сказал министр на пресс-конференции в пятницу.

Он говорит, что это обсуждалось в правительстве, так что, вполне вероятно, ограничения будут приняты.

Сейчас время работа ночных кафе и баров не ограничено.